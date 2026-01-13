Мессі випадково "пропіарив" Coca-Cola: який напій спричинив зліт акцій на мільярди

Відомий футболіст Ліонель Мессі мимоволі розповів про свій улюблений алкогольний напій під час інтерв’ю, чим спричинив шалений ріст акцій компанії Coca-Cola. Це вже не перший випадок, коли висловлювання знаменитостей "підносять", або навпаки обвалюють акції.

Про який напій розповів Мессі?

На тлі галасу навколо участі Ліонеля Мессі у майбутньому чемпіонаті світу з футболу, футболіст розповів про свої незвичайні звички вживання алкоголю, пише 24 Канал з посиланням на NDTV.

Під час розмови з Luzu TV аргентинська спортивна зірка сказала, що любить поєднання вина з безалкогольним газованим напоєм Sprite від компанії Coca-Cola. після цього у мережі з’явилися кадри, як Мессі відкорковує вино для приготування "коктейлю".

Він пояснив, що йому подобається це незвичайне поєднання, яке часто "допомагає розслабитися під сонцем Маямі".

Мессі готує коктейль з Sprite / фото NDTV з Instagram

Як зросли акції Coca-Cola?

Інтерв'ю, в якому футболіст згадав, що п'є вино та Sprite, вийшло 7 січня 2026 року, і з того часу акції Coca-Cola зросли на 5% (станом на 12 січня), пише 24 Канал з посиланням на Day Trading.

За даними платформи, це невелике зростання акцій означає ринкову вартість бренду в 12,9 мільярда доларів.

Ця несподівана підтримка з боку Мессі викликала хвилю ентузіазму інвесторів та збільшення торговельної активності, продемонструвавши значний вплив згадки знаменитості на показники акцій навіть такої великої компанії, як Coca-Cola,

– повідомили на платформі.

