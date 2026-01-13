Мессі випадково "пропіарив" Coca-Cola: який напій спричинив зліт акцій на мільярди
- Ліонель Мессі розповів про своє улюблене поєднання вина з безалкогольним напоєм від Coca-Cola, що викликало зростання акцій компанії на 5%.
- Це підвищило ринкову вартість Coca-Cola на 12,9 мільярда доларів, що свідчить про значний вплив знаменитостей на фінансові показники компаній.
Відомий футболіст Ліонель Мессі мимоволі розповів про свій улюблений алкогольний напій під час інтерв’ю, чим спричинив шалений ріст акцій компанії Coca-Cola. Це вже не перший випадок, коли висловлювання знаменитостей "підносять", або навпаки обвалюють акції.
Про який напій розповів Мессі?
На тлі галасу навколо участі Ліонеля Мессі у майбутньому чемпіонаті світу з футболу, футболіст розповів про свої незвичайні звички вживання алкоголю, пише 24 Канал з посиланням на NDTV.
Під час розмови з Luzu TV аргентинська спортивна зірка сказала, що любить поєднання вина з безалкогольним газованим напоєм Sprite від компанії Coca-Cola. після цього у мережі з’явилися кадри, як Мессі відкорковує вино для приготування "коктейлю".
Він пояснив, що йому подобається це незвичайне поєднання, яке часто "допомагає розслабитися під сонцем Маямі".
Мессі готує коктейль з Sprite / фото NDTV з Instagram
Як зросли акції Coca-Cola?
Інтерв'ю, в якому футболіст згадав, що п'є вино та Sprite, вийшло 7 січня 2026 року, і з того часу акції Coca-Cola зросли на 5% (станом на 12 січня), пише 24 Канал з посиланням на Day Trading.
За даними платформи, це невелике зростання акцій означає ринкову вартість бренду в 12,9 мільярда доларів.
Ця несподівана підтримка з боку Мессі викликала хвилю ентузіазму інвесторів та збільшення торговельної активності, продемонструвавши значний вплив згадки знаменитості на показники акцій навіть такої великої компанії, як Coca-Cola,
– повідомили на платформі.
