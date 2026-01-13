Новою президенткою Meta стала колишня чиновниця адміністрації Трампа
- Діна Павелл-Маккормік стала президенткою та віце-головою Meta, маючи досвід роботи з адміністрацією Трампа та в BDT & MSD Partners.
- Вона буде допомагати Meta у стратегії, розширенні інвестиційних можливостей та створенні нових стратегічних партнерств.
У корпорації Meta оголосили, що Діна Павелл-Маккормік приєднується до Meta на посаді президентки та віце-голови. Раніше вона була заступницею радника з питань національної безпеки в адміністрації Трампа.
Як ексрадниця Трампа отримала посаду в Meta?
Діна Павелл-Маккормік була членом ради директорів Meta і брала активну участь у прискоренні прагнення до передового штучного інтелекту, пише 24 Канал з посиланням на заяву Meta.
Досвід Діни у світових фінансів в поєднанні з її зв'язками по всьому світу робить її унікально підготовленою до того, щоб допомогти Meta керувати наступним етапом зростання компанії як президентка і віце-голова правління,
– сказав засновник Meta Марк Цукерберг.
Відомо, що Павелл-Маккормік буде членом управлінської команди Meta, допомагаючи керувати загальною стратегією та реалізацією компанії.
Крім того, вона буде керувати зусиллями щодо побудови нових стратегічних партнерств з капіталом та пошуку інноваційних шляхів розширення довгострокових інвестиційних можливостей.
Цікаво! На державній службі Діна служила двом президентам США. Вона була заступницею радника з національної безпеки президента Дональда Трампа, а також старшою радницею Білого дому та помічницею державного секретаря Кондолізи Райс за часів президента Джорджа Буша. Зовсім недавно Діна була віце-головою, президенткою та керівникцею відділу глобальної клієнтської підтримки в BDT & MSD Partners.
Інші новини Meta
У листопаді 2025 року стало відомо, що Ян Лекун, головний науковець зі штучного інтелекту Meta, залишає компанію для створення власного стартапу, присвяченого розробці "world models". Він покидає Meta через розбіжності у стратегії з Марком Цукербергом, де Meta змістила фокус з наукових досліджень на комерційні продукти.
Того ж місяця суддя Джеймс Босберг постановив, що Meta не монополізувала ринок персональних соціальних мереж, відхиливши претензії Федеральної торгової комісії (FTC). Рішення вказує на значну конкуренцію на ринку, зокрема через швидке зростання TikTok.
У грудні стало відомо, що Алан Дай, керівник відділу дизайну Apple, перейшов до Meta для оновлення пристроїв з функціями штучного інтелекту. Meta створила нову дизайн-студію під керівництвом Дая, яка почала працювати 31 грудня, звітуючи перед технічним директором Ендрю Босвортом.