Як ексрадниця Трампа отримала посаду в Meta?

Діна Павелл-Маккормік була членом ради директорів Meta і брала активну участь у прискоренні прагнення до передового штучного інтелекту, пише 24 Канал з посиланням на заяву Meta.

Дивіться також Усі говорять про витік даних 17 мільйонів користувачів Instagram, але компанія це спростовує

Досвід Діни у світових фінансів в поєднанні з її зв'язками по всьому світу робить її унікально підготовленою до того, щоб допомогти Meta керувати наступним етапом зростання компанії як президентка і віце-голова правління,

– сказав засновник Meta Марк Цукерберг.

Відомо, що Павелл-Маккормік буде членом управлінської команди Meta, допомагаючи керувати загальною стратегією та реалізацією компанії.

Крім того, вона буде керувати зусиллями щодо побудови нових стратегічних партнерств з капіталом та пошуку інноваційних шляхів розширення довгострокових інвестиційних можливостей.

Цікаво! На державній службі Діна служила двом президентам США. Вона була заступницею радника з національної безпеки президента Дональда Трампа, а також старшою радницею Білого дому та помічницею державного секретаря Кондолізи Райс за часів президента Джорджа Буша. Зовсім недавно Діна була віце-головою, президенткою та керівникцею відділу глобальної клієнтської підтримки в BDT & MSD Partners.

Інші новини Meta