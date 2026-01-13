Новой президентшей Meta стала бывшая чиновница администрации Трампа

В корпорации Meta объявили, что Дина Пауэлл-Маккормик присоединяется к Meta в должности президента и вице-председателя. Ранее она была заместителем советника по вопросам национальной безопасности в администрации Трампа.

Как экс-советник Трампа получила должность в Meta?

Дина Павелл-Маккормик была членом совета директоров Meta и принимала активное участие в ускорении стремления к передовому искусственному интеллекту, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Meta.

Опыт Дины в мировых финансов в сочетании с ее связями по всему миру делает ее уникально подготовленной к тому, чтобы помочь Meta управлять следующим этапом роста компании как президент и вице-председатель правления,

– сказал основатель Meta Марк Цукерберг.

Известно, что Павелл-Маккормик будет членом управленческой команды Meta, помогая управлять общей стратегией и реализацией компании.

Кроме того, она будет руководить усилиями по построению новых стратегических партнерств с капиталом и поиска инновационных путей расширения долгосрочных инвестиционных возможностей.

Интересно! На государственной службе Дина служила двум президентам США. Она была заместителем советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, а также старшей советницей Белого дома и помощницей государственного секретаря Кондолизы Райс во времена президента Джорджа Буша. Совсем недавно Дина была вице-председателем, президенткой и руководительницей отдела глобальной клиентской поддержки в BDT & MSD Partners.

