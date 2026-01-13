Новой президентшей Meta стала бывшая чиновница администрации Трампа
- Дина Павелл-Маккормик стала президентом и вице-председателем Meta, имея опыт работы с администрацией Трампа и в BDT & MSD Partners.
- Она будет помогать Meta в стратегии, расширении инвестиционных возможностей и создании новых стратегических партнерств.
В корпорации Meta объявили, что Дина Пауэлл-Маккормик присоединяется к Meta в должности президента и вице-председателя. Ранее она была заместителем советника по вопросам национальной безопасности в администрации Трампа.
Как экс-советник Трампа получила должность в Meta?
Дина Павелл-Маккормик была членом совета директоров Meta и принимала активное участие в ускорении стремления к передовому искусственному интеллекту, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Meta.
Смотрите также Все говорят об утечке данных 17 миллионов пользователей Instagram, но компания это опровергает
Опыт Дины в мировых финансов в сочетании с ее связями по всему миру делает ее уникально подготовленной к тому, чтобы помочь Meta управлять следующим этапом роста компании как президент и вице-председатель правления,
– сказал основатель Meta Марк Цукерберг.
Известно, что Павелл-Маккормик будет членом управленческой команды Meta, помогая управлять общей стратегией и реализацией компании.
Кроме того, она будет руководить усилиями по построению новых стратегических партнерств с капиталом и поиска инновационных путей расширения долгосрочных инвестиционных возможностей.
Интересно! На государственной службе Дина служила двум президентам США. Она была заместителем советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, а также старшей советницей Белого дома и помощницей государственного секретаря Кондолизы Райс во времена президента Джорджа Буша. Совсем недавно Дина была вице-председателем, президенткой и руководительницей отдела глобальной клиентской поддержки в BDT & MSD Partners.
Другие новости Meta
В ноябре 2025 года стало известно, что Ян Лекун, главный ученый по искусственному интеллекту Meta, покидает компанию для создания собственного стартапа, посвященного разработке "world models". Он покидает Meta из-за разногласий в стратегии с Марком Цукербергом, где Meta сместила фокус с научных исследований на коммерческие продукты.
В том же месяце судья Джеймс Босберг постановил, что Meta не монополизировала рынок персональных социальных сетей, отклонив претензии Федеральной торговой комиссии (FTC). Решение указывает на значительную конкуренцию на рынке, в частности из-за быстрого роста TikTok.
В декабре стало известно, что Алан Дай, руководитель отдела дизайна Apple, перешел в Meta для обновления устройств с функциями искусственного интеллекта. Meta создала новую дизайн-студию под руководством Дая, которая начала работать 31 декабря, отчитываясь перед техническим директором Эндрю Босвортом.