Ізоляція посилюється: вперше жоден іноземний бренд не зайшов у Росію

Іноземні компанії більше не хочуть працювати в Росії. За перші п'ять місяців 2026 року жоден новий бренд не вийшов на російський ринок.

Що відбувається на російському ринку

За даними консалтингової компанії CORE.XP, така ситуація склалася вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише The Moscow Times.

Ще торік за той же період у Росії почали провадити бізнес 9 міжнародних компаній. А у 2022 році за 5 місяців взагалі зайшли 16 брендів.

Водночас у 2025 році кількість нових іноземних гравців на російському ринку різко скоротилася. Якщо у 2024 році 24 бренди відкрили свої офлайн-магазини, то за підсумками 2025-го – усього лише 12.

Зокрема, свої точки запустили:

ювелірний бренд Pdpaola з Іспанії;

виробник одягу Mua з Білорусі;

та виробник спортивного одягу, взуття й екіпірування Kappa з Італії.

Разом з тим від початку 2026 року щонайменше 6 міжнародних компаній залишили Росію. Серед них, наприклад, турецькі бренди Les Benjamins (виробник одягу) та Karaca Home (виробник товарів для дому), а також казахстанський бренд Gaissina (виробник жіночого одягу).

Чому бренди йдуть з Росії

Регіональна директорка департаменту торгівельної нерухомості NF Group Євгенія Хакбердієва пояснила, що іноземні компанії наразі не готові активно інвестувати у російський ринок.

Аналітики говорять, що є кілька причин для виходу міжнародних брендів з Росі.

Одна з головних причин полягає у значному зниженні споживчого попиту серед росіян.

Іншою стала війна на Близькому Сході. Адже Дубай довгий час був ключовим логістичним хабом для постачання товарів у Росію. Та від початку війни вартість доставки звідти зросла на 30 – 50%, що стало невигідним для компаній.

Ті ж компанії, які залишилися на ринку Росії, обирають обережну стратегію. Вони працюють здебільшого через маркетплейси та локальних дистриб’юторів або роблять ставку на вузькоспеціалізовані формати.

Чому торгові центри втрачають відвідувачів

Через економічні проблеми у Росії стрімко падає відвідуваність торгових центрів. За підрахунками Focus Technologies, з січня по квітень цього року вона була на 2% нижчою, ніж роком раніше. За підсумками всього 2025 року показник скоротився на 3%.

Якщо ж порівнювати з докризовим 2019 роком, відвідуваність торгових центрів у Росії впала на цілих 25 – 26%.

У підсумку магазини почали масово закриватися через падіння продажів. Така тенденція стартувала ще у 2025 році й лише посилилася у 2026-му.

Зауважте! Дані Росстату свідчать, що у першому кварталі 2026 року індекс споживчої впевненості росіян знизився порівняно з попереднім ще на один відсоток і сягнув -12% загалом.