Бізнес просить нардепів якнайшвидше допрацювати процедуру бронювання співробітників

Український бізнес просить удосконалити процедуру бронювання співробітників. Зокрема, владу закликають дозволити бронювання без мобілізаційних завдань для критично важливих для економіки підприємств та продовжити чинні бронювання ще на два місяці, без повторного погодження з Міноборони.

Відповідну заяву оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація 24 жовтня. В організації підкреслили, що дві згадані норми є надзвичайно важливими для функціонування економіки у період воєнного стану.

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Що просять змінити

Верховна Рада 20 вересня ухвалила за основу законопроєкт №7687, яким пропонується внести дві ключові позиції, необхідні для організації прозорої та чіткої процедури бронювання підприємствами військовозобов'язаних працівників:

дозволити здійснювати бронювання без виконання мобілізаційних завдань, які є критично важливими для функціонування економіки;

надати повноваження уряду розробити новий порядок бронювання, що повинен включати критерії зарахування підприємств до категорії критичних.

У ЄБА наголосили, що ці взаємопов'язані зміни є надзвичайно важливими, адже чи не головними умовами функціонування підприємств є передбачуваність та можливість планувати власну діяльність.

Останнім часом ми досить часто чуємо інформацію від бізнесу про вкрай великий відсоток мобілізації – у 10, 17%, а часом і більше працівників. І часом це є вкрай важливі для продовження роботи співробітники, зокрема керівники виробництв,

– зауважила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко.

Так, представники асоціації закликають нардепів якомога швидше ухвалити у цілому законопроєкт №7687, і вже зараз продовжити ще на два місяці уже чинні бронювання співробітників, без необхідності повторного погодження з Міністерством оборони України.

Водночас, в ЄБА підкреслили, що ухвалення закону – це тільки перший крок до розв'язання проблеми, адже лише після цього у Кабміну з'явиться можливість розробити та прийняти необхідні підзаконні акти, що, за чинної процедури, триватиме ще щонайменше один місяць.