Відповідну заяву оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація 24 жовтня. В організації підкреслили, що дві згадані норми є надзвичайно важливими для функціонування економіки у період воєнного стану.

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Що просять змінити

Верховна Рада 20 вересня ухвалила за основу законопроєкт №7687, яким пропонується внести дві ключові позиції, необхідні для організації прозорої та чіткої процедури бронювання підприємствами військовозобов'язаних працівників:

дозволити здійснювати бронювання без виконання мобілізаційних завдань, які є критично важливими для функціонування економіки;

надати повноваження уряду розробити новий порядок бронювання, що повинен включати критерії зарахування підприємств до категорії критичних.

У ЄБА наголосили, що ці взаємопов'язані зміни є надзвичайно важливими, адже чи не головними умовами функціонування підприємств є передбачуваність та можливість планувати власну діяльність.

Останнім часом ми досить часто чуємо інформацію від бізнесу про вкрай великий відсоток мобілізації – у 10, 17%, а часом і більше працівників. І часом це є вкрай важливі для продовження роботи співробітники, зокрема керівники виробництв,

– зауважила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко.

Так, представники асоціації закликають нардепів якомога швидше ухвалити у цілому законопроєкт №7687, і вже зараз продовжити ще на два місяці уже чинні бронювання співробітників, без необхідності повторного погодження з Міністерством оборони України.

Водночас, в ЄБА підкреслили, що ухвалення закону – це тільки перший крок до розв'язання проблеми, адже лише після цього у Кабміну з'явиться можливість розробити та прийняти необхідні підзаконні акти, що, за чинної процедури, триватиме ще щонайменше один місяць.