Соответствующее заявление обнародовала Европейская бизнес ассоциация 24 октября. В организации подчеркнули, что две упомянутые нормы чрезвычайно важны для функционирования экономики в период военного положения.

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Что просят изменить

Верховная Рада 20 сентября приняла за основу законопроект №7687, которым предлагается внести две ключевые позиции, необходимые для организации прозрачной и понятной процедуры бронирования предприятиями военнообязанных работников:

разрешить осуществлять бронирование без выполнения мобилизационных задач, которые критически важны для функционирования экономики;

предоставить полномочия правительству разработать новый порядок бронирования, который должен включать критерии внесения предприятий к категории критических.

В ЕБА подчеркнули, что эти взаимосвязанные изменения чрезвычайно важны, ведь едва ли не главными условиями функционирования предприятий является предсказуемость и возможность планировать собственную деятельность.

В последнее время мы довольно часто слышим информацию от бизнеса о крайне большом проценте мобилизации – в 10, 17%, а иногда и больше работников. И порой это крайне важные для продолжения работы сотрудники, в частности руководители производств,

– отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Так, представители ассоциации призывают нардепов как можно скорее принять в целом законопроект №7687, и уже сейчас продлить еще на два месяца уже действующие бронирования сотрудников, без необходимости повторного согласования с Министерством обороны Украины.

В то же время, в ЕБА подчеркнули, что принятие закона – это только первый шаг к решению проблемы, ведь только после этого у Кабмина появится возможность разработать и принять необходимые подзаконные акты, которые, при действующей процедуре, заберут еще не менее одного месяца времени.