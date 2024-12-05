Коли бронь від мобілізації можуть отримати всі працівники підприємства

Постанова Кабміну визначає нові правила бронювання працівників, зокрема встановлює квоти для підприємств на кількість заброньованих. Однак існують випадки, коли всі військовозобов’язані співробітники можуть отримати бронь.

Нові правила бронювання зазначені у постанові Кабміну №1332. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст постанови.

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Які підприємства можуть забронювати усіх працівників

Згідно з постановою, до списку осіб, які підлягають бронюванню, належать такі: