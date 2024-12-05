Коли бронь від мобілізації можуть отримати всі працівники підприємства
5 грудня 2024, 11:00Читать новость на русском
Постанова Кабміну визначає нові правила бронювання працівників, зокрема встановлює квоти для підприємств на кількість заброньованих. Однак існують випадки, коли всі військовозобов’язані співробітники можуть отримати бронь.
Нові правила бронювання зазначені у постанові Кабміну №1332. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст постанови.
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Які підприємства можуть забронювати усіх працівників
Згідно з постановою, до списку осіб, які підлягають бронюванню, належать такі:
- посадовці державної служби категорії А;
- які обіймають посади штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- які обіймають посади керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
- які обіймають посади державної служби категорії Б, але на яких тимчасово покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії А;
- які обіймають посади голів обласних, районних, районних у місті (у разі утворення) рад, сільських, селищних, міських голів;
- кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які не є їх працівниками;
- члени наглядових рад суб'єктів господарювання, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;
- працівники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу;
- що працюють у спеціалізованих установах ООН, закордонних дипломатичних установах в Україні, представництвах міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- працівники спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;
- працівники критично важливих установ, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських та неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом;
- які працюють у критично важливих установах паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організаціях, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- працівники підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також технічні працівники постачальника електронних комунікаційних послуг, постачальників електронних комунікаційних мереж, що взаємоз'єднані з мережами інших держав, визначених Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри, включені наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва.