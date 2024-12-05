Нові правила бронювання зазначені у постанові Кабміну №1332. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст постанови.
Дивіться також Відстрочка від призову: чи доступна вчителю із зарплатою 10 тисяч гривень
Які підприємства можуть забронювати усіх працівників
Згідно з постановою, до списку осіб, які підлягають бронюванню, належать такі:
- посадовці державної служби категорії А;
- які обіймають посади штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- які обіймають посади керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
- які обіймають посади державної служби категорії Б, але на яких тимчасово покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії А;
- які обіймають посади голів обласних, районних, районних у місті (у разі утворення) рад, сільських, селищних, міських голів;
- кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які не є їх працівниками;
- члени наглядових рад суб'єктів господарювання, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;
- працівники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу;
- що працюють у спеціалізованих установах ООН, закордонних дипломатичних установах в Україні, представництвах міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- працівники спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;
- працівники критично важливих установ, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських та неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом;
- які працюють у критично важливих установах паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організаціях, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- працівники підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також технічні працівники постачальника електронних комунікаційних послуг, постачальників електронних комунікаційних мереж, що взаємоз'єднані з мережами інших держав, визначених Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри, включені наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва.