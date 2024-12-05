Новые правила бронирования указаны в постановлении Кабмина №1332. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст постановления.

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Какие предприятия могут забронировать всех работников

Согласно постановлению, в список лиц, подлежащих бронированию, относятся следующие: