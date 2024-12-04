Эксперт рассказал, что перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, приведен в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Дмитрия Дончака на портале b2bconsult.

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Доступна ли отсрочка учителям с зарплатой 10 тысяч гривен

Согласно пункту 2 части 3 статьи 23 этого закона, мобилизации не подлежат военнообязанные:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;

работники научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень;

педагогические работники учреждений среднего образования, при условии, что они работают в этих учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Это достаточно четкая и однозначная норма, для отсрочки необходимо предоставить доказательства работы учителем в учреждении среднего образования, и доказательства о размере ставки (не менее 0,75). Никаких требований по размеру зарплаты – нет,

– говорит Дмитрий Дончак.

Он также добавил, что отсрочка не предоставляется автоматически. Для этого нужно собрать пакет документов, и вместе с заявлением подать его в ТЦК.