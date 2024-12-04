Експерт розповів, що перелік осіб, які не підлягають мобілізації, наведений у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Дмитра Дончака на порталі b2bconsult.

Новини до теми З 1 грудня в Україні змінюється порядок бронювання від мобілізації

Чи доступна відстрочка вчителям із зарплатою 10 тисяч гривень

Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 23 цього закону, мобілізації не підлягають військовозобов'язані:

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

працівники наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів середньої освіти, за умови, що вони працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Це досить чітка й однозначна норма, для відстрочки необхідно надати докази роботи вчителем в закладі середньої освіти, та докази про розмір ставки (не менш ніж 0,75). Жодних вимог щодо розміру зарплати – немає,

– каже Дмитро Дончак.

Він також додав, що відстрочка не надається автоматично. Для цього потрібно зібрати пакет документів, та разом із заявою подати його в ТЦК.