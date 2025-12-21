Укр Рус
21 грудня, 21:49
2

Чи є монетизація TikTok в Україні зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • В Україні відсутня монетизація TikTok через недоступність сервісів таких, як TikTok Creator Fund та TikTok Pulse.
  • Українці можуть заробляти на платформі через прямі ефіри, отримуючи подарунки від підписників.

Зараз TikTok є однією з найпопулярніших соцмереж. Багато українців створюють цікавий контент для цієї платформи. Проте заробляти на таких коротких відео вдається далеко не кожному.

Яка монетизація TikTok в Україні?

В Україні відсутня монетизація TikTok. Адже на українській території не працюють сервіси, що забезпечують оплату за відео, наприклад  TikTok Creator Fund та TikTok Pulse, повідомляє 24 Канал з посиланням на Hostiq.

Потрібно розуміти, що плата за перегляди в TikTok залежить від багатьох факторів, у тому числі країни проживання. Наразі монетизація складає від 4 до 8 доларів за 1000 переглядів, повідомляє GrowthScribe.

Проте це не єдиний заробіток доступний через платформу. Українці мають змогу проводити прямі ефіри в TikTok під час яких підписники роблять автору певні подарунки. Потім кошти з прямих трансляцій можна вивести (щоправда, платформа також зніме свою комісію).

Важливо знати! Деякі намагаються обійти обмеження TikTok і стараються реєструвати акаунти через іншу країну. Проте це доволі складно і можна "нарватися" на блокування акаунту. 

Як ще можна заробити через TikTok в Україні?

  • Окрім безпосереднього доходу від платформи, можна отримувати кошти також завдяки рекламі у відео. Багато блогерів використовують рекламні інтеграції, як основний метод заробітку.

  • Також через TikTok можна просувати власні продукти. Адже платформа дозволяє без великих вкладень поширювати різного роду контент.

Зверніть увагу! Через TikTok також можна "переганяти" підписників. Наприклад, на інстаграм та ютуб.