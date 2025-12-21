Чи є монетизація TikTok в Україні зараз

Зараз TikTok є однією з найпопулярніших соцмереж. Багато українців створюють цікавий контент для цієї платформи. Проте заробляти на таких коротких відео вдається далеко не кожному.

Яка монетизація TikTok в Україні?

В Україні відсутня монетизація TikTok. Адже на українській території не працюють сервіси, що забезпечують оплату за відео, наприклад TikTok Creator Fund та TikTok Pulse, повідомляє 24 Канал з посиланням на Hostiq.

Потрібно розуміти, що плата за перегляди в TikTok залежить від багатьох факторів, у тому числі країни проживання. Наразі монетизація складає від 4 до 8 доларів за 1000 переглядів, повідомляє GrowthScribe.

Проте це не єдиний заробіток доступний через платформу. Українці мають змогу проводити прямі ефіри в TikTok під час яких підписники роблять автору певні подарунки. Потім кошти з прямих трансляцій можна вивести (щоправда, платформа також зніме свою комісію).

Важливо знати! Деякі намагаються обійти обмеження TikTok і стараються реєструвати акаунти через іншу країну. Проте це доволі складно і можна "нарватися" на блокування акаунту.

Як ще можна заробити через TikTok в Україні?

Окрім безпосереднього доходу від платформи, можна отримувати кошти також завдяки рекламі у відео. Багато блогерів використовують рекламні інтеграції, як основний метод заробітку.

Також через TikTok можна просувати власні продукти. Адже платформа дозволяє без великих вкладень поширювати різного роду контент.

Зверніть увагу! Через TikTok також можна "переганяти" підписників. Наприклад, на інстаграм та ютуб.