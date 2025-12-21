Скільки можна отримати за 1 мільйон переглядів на YouTube

YouTube зараз надає монетизацію за відео. Розмір оплати залежить від країни для якої створюється контент. Також при розрахунках грає роль тип відео.

Яка оплата за перегляди на YouTube?

Потрібно розуміти, що оплата за відео першочергово визначається тим, скільки заплатив рекламодавець платформі за показ реклами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Для розрахунків використовується показник RPM. Це так званий – "дохід за милю". Саме він показує оплату за 1000 переглядів.

Потрібно розуміти, що платформа встановила комісію. Станом на зараз, відомо, що YouTube забирає собі приблизно 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Наразі оплата 1000 переглядів така:

для країн з найвищою монетизацією

Є країни для яких монетизація складає від 3 до майже 11 доларів. Це найвища можлива оплата. Вона, зокрема, надається за контент спрямований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію, а також – Німеччину.

для країн з найнижчою монетизацією

Для цих країн монетизація від декількох центів і до 2 доларів. Саме така оплата діє для більшості країн, зокрема і України.

Тобто, зараз максимум оплати за 1 мільйон переглядів такий:

для країн, де монетизація найвища, майже – 11 000 доларів;

найнижча – 2 000 доларів.

