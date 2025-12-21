Яка оплата за перегляди на YouTube?

Потрібно розуміти, що оплата за відео першочергово визначається тим, скільки заплатив рекламодавець платформі за показ реклами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Для розрахунків використовується показник RPM. Це так званий – "дохід за милю". Саме він показує оплату за 1000 переглядів.

Потрібно розуміти, що платформа встановила комісію. Станом на зараз, відомо, що YouTube забирає собі приблизно 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Наразі оплата 1000 переглядів така:

для країн з найвищою монетизацією

Є країни для яких монетизація складає від 3 до майже 11 доларів. Це найвища можлива оплата. Вона, зокрема, надається за контент спрямований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію, а також – Німеччину.

для країн з найнижчою монетизацією

Для цих країн монетизація від декількох центів і до 2 доларів. Саме така оплата діє для більшості країн, зокрема і України.

Тобто, зараз максимум оплати за 1 мільйон переглядів такий:

для країн, де монетизація найвища, майже – 11 000 доларів;

найнижча – 2 000 доларів.

Що ще потрібно знати про YouTube зараз?