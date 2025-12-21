Какая оплата за просмотры на YouTube?
Нужно понимать, что оплата за видео в первую очередь определяется тем, сколько заплатил рекламодатель платформе за показ рекламы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Для расчетов используется показатель RPM. Это так называемый – "доход за милю". Именно он показывает оплату за 1000 просмотров.
Нужно понимать, что платформа установила комиссию. На данный момент, известно, что YouTube забирает себе примерно 45%, сообщает AIR Media-Tech.
Сейчас оплата 1000 просмотров такая:
- для стран с самой высокой монетизацией
Есть страны для которых монетизация составляет от 3 до почти 11 долларов. Это самая высокая возможная оплата. Она, в частности, предоставляется за контент направлен на США, Канаду, Великобританию, Австралию, а также – Германию.
- для стран с самой низкой монетизацией
Для этих стран монетизация от нескольких центов и до 2 долларов. Именно такая оплата действует для большинства стран, в частности и Украины.
То есть, сейчас максимум оплаты за 1 миллион просмотров такой:
- для стран, где монетизация самая высокая, почти – 11 000 долларов;
- самая низкая – 2 000 долларов.
Что еще нужно знать о YouTube сейчас?
YouTube внедрил монетизацию и за шортсы. Однако оплата за такие короткие видео незначительна. Сейчас шортсы являются именно методом продвижения.
Монетизацию на YouTube могут получить не все. Для этого нужно выполнить ряд условий, в частности, набрать – 1000 подписчиков и присоединиться к партнерской программе.