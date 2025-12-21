Сколько можно получить за 1 миллион просмотров на YouTube

YouTube сейчас предоставляет монетизацию за видео. Размер оплаты зависит от страны для которой создается контент. Также при расчетах играет роль тип видео.

Какая оплата за просмотры на YouTube?

Нужно понимать, что оплата за видео в первую очередь определяется тем, сколько заплатил рекламодатель платформе за показ рекламы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Читайте также До 700 тысяч гривен: сколько в год будут платить ФЛП, если введут НДС

Для расчетов используется показатель RPM. Это так называемый – "доход за милю". Именно он показывает оплату за 1000 просмотров.

Нужно понимать, что платформа установила комиссию. На данный момент, известно, что YouTube забирает себе примерно 45%, сообщает AIR Media-Tech.

Сейчас оплата 1000 просмотров такая:

для стран с самой высокой монетизацией

Есть страны для которых монетизация составляет от 3 до почти 11 долларов. Это самая высокая возможная оплата. Она, в частности, предоставляется за контент направлен на США, Канаду, Великобританию, Австралию, а также – Германию.

для стран с самой низкой монетизацией

Для этих стран монетизация от нескольких центов и до 2 долларов. Именно такая оплата действует для большинства стран, в частности и Украины.

То есть, сейчас максимум оплаты за 1 миллион просмотров такой:

для стран, где монетизация самая высокая, почти – 11 000 долларов;

самая низкая – 2 000 долларов.

Что еще нужно знать о YouTube сейчас?