У соцмережах можна монетизувати контент різного типу. Необов'язково бути саме блогером, аби отримувати значні кошти.

На чому можна заробляти у соцмережах?

Якщо стати інфлюєнсером, можна заробляти на авторському контенті, завдяки монетизації. Зокрема, YouTube "платить" авторам роликів за перегляди, пише 24 Канал.

Також авторський контент може стати хорошою платформою для рекламних інтеграцій. Йдеться як про пряму рекламу, так і нативну.

Окрім цього, деякі платформи пропонують аудиторії "допомагати" улюбленому блогеру через:

покупку контенту лише для спонсорів;

подарунки;

донати.

Не варто забувати і про те, що через соцмережі блогер може знайти "свою" аудиторію і продавати їй певні інфопродукти або товари.

Який контент допоможе заробити у соцмережах?

Соцмережі дозволяють заробити на будь-якому контенті. Ви можете:

робити фото;

створювати авторські колажі;

знімати та монтувати відео;

писати тексти для просування або пости в соцмережах;

займатися неймінгом.

Головне, аби ваш контент відповідав правилам платформи, для якої ви його створюєте. Також важливо працювати на добре окреслену цільову аудиторію, щоб отримувати значний відгук, і, відповідно, відчутний прибуток.

Як заробляти у соцмережах і не бути блогером?

