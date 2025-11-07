Виплати затримали: коли українці отримають "Нацкешбек" за серпень

Українці досі не отримали виплату кешбеку за серпень та вересень, хоча до цього отримання коштів було регулярним. У Мінекономіик розповіли, що затримка пов’язана з рекордно великою кількість зареєстрованих учасників програми.

Коли буде виплата "Нацкешбеку" за серпень та вересень?

Зазвичай обрахунок і виплата по кешбеку відбувається за 40-50 днів після закінчення звітного місяця. Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише 24 Канал.

За словами Соболева, цього разу виплата затрималася, бо фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила прогнозовану. Зараз у програмі беруть участь 7,3 мільйона українців, з них 4 мільйони додалися від початку року. Також зареєстровані близько 2 тисяч українських виробників товарів.

За серпень сума виплат становить 509 мільйонів гривень. Це рекордна сума і найбільша за весь час програми. Ці гроші надійдуть українцям після 10 листопада, нині завершуються фінальні процедури.

Наступним етапом почнуться виплати Національного кешбеку за вересень.

До слова, малий бізнес України вимагає скасування цієї програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Раду Бізнесу.

Представники бізнесу вважають, що "Нацкешбек" фактично дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію. За їхніми словами, виправити ситуацію можна двома способами:

розширити "Нацкешбек" для ФОПів на спрощеній системі оподаткування;

скасувати "Нацкешбек".

Усе через те, що умови програми не поширюються на малих та мікропідприємців і надають перевагу торговим мережам.

Що відомо про програму "Нацкешбек"?