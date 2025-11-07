Виплати затримали: коли українці отримають "Нацкешбек" за серпень
- Виплата "Нацкешбеку" за серпень, сума якої становить 509 мільйонів гривень, відбудеться після 10 листопада через рекордну кількість учасників програми.
- Малий бізнес України вимагає скасування програми, оскільки вона дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію, пропонуючи розширити програму для ФОПів або скасувати її.
Українці досі не отримали виплату кешбеку за серпень та вересень, хоча до цього отримання коштів було регулярним. У Мінекономіик розповіли, що затримка пов’язана з рекордно великою кількість зареєстрованих учасників програми.
Коли буде виплата "Нацкешбеку" за серпень та вересень?
Зазвичай обрахунок і виплата по кешбеку відбувається за 40-50 днів після закінчення звітного місяця. Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише 24 Канал.
За словами Соболева, цього разу виплата затрималася, бо фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила прогнозовану. Зараз у програмі беруть участь 7,3 мільйона українців, з них 4 мільйони додалися від початку року. Також зареєстровані близько 2 тисяч українських виробників товарів.
За серпень сума виплат становить 509 мільйонів гривень. Це рекордна сума і найбільша за весь час програми. Ці гроші надійдуть українцям після 10 листопада, нині завершуються фінальні процедури.
Наступним етапом почнуться виплати Національного кешбеку за вересень.
До слова, малий бізнес України вимагає скасування цієї програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Раду Бізнесу.
Представники бізнесу вважають, що "Нацкешбек" фактично дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію. За їхніми словами, виправити ситуацію можна двома способами:
- розширити "Нацкешбек" для ФОПів на спрощеній системі оподаткування;
- скасувати "Нацкешбек".
Усе через те, що умови програми не поширюються на малих та мікропідприємців і надають перевагу торговим мережам.
Що відомо про програму "Нацкешбек"?
Товари, що беруть участь у програмі "Національний кешбек", мають синьо-жовтий штрихкод і відповідний напис на упаковці. Для перевірки товару в магазині потрібно відкрити застосунок Дія, скористатися сканером штрихкодів і просканувати товар.
Державна програма "Національний кешбек" дозволяє донатити 10% кешбеку з покупок українських товарів на благодійність.
Відкриваючи карту "Національний кешбек", українці погоджуються на розкриття банківської таємниці та аналіз платіжних операцій. Клієнти зобов'язані повідомляти банк про зміни повноважень щодо розпорядження рахунком, а рахунок не можна використовувати для підприємницької діяльності.
Нацкешбек в Україні може не нараховуватись через непідключене касове обладнання магазину, незареєстрований товар, незареєстрованого продавця або технічний збій.