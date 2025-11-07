Выплаты задержали: когда украинцы получат "Национальный кэшбек" за август
Украинцы до сих пор не получили выплату кэшбека за август и сентябрь, хотя до этого получение средств было регулярным. В Минэкономиик рассказали, что задержка связана с рекордно большим количеством зарегистрированных участников программы.
Когда будет выплата "Нацкешбека" за август и сентябрь?
Обычно расчет и выплата по кешбэку происходит через 40-50 дней после окончания отчетного месяца. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет 24 Канал.
Смотрите также Малый бизнес требует отменить "Национальный кэшбек": в чем причина
По словам Соболева, на этот раз выплата задержалась, потому что фактическое количество участников программы "Национальный кэшбек" превысило прогнозируемое. Сейчас в программе участвуют 7,3 миллиона украинцев, из них 4 миллиона добавились с начала года. Также зарегистрированы около 2 тысяч украинских производителей товаров.
За август сумма выплат составляет 509 миллионов гривен. Это рекордная сумма и самая большая за все время программы. Эти деньги поступят украинцам после 10 ноября, сейчас завершаются финальные процедуры.
Следующим этапом начнутся выплаты Национального кэшбэка за сентябрь.
К слову, малый бизнес Украины требует отмены этой программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Совет Бизнеса.
Представители бизнеса считают, что "Нацкешбек" фактически дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. По их словам, исправить ситуацию можно двумя способами:
- расширить "Нацкешбек" для ФЛП на упрощенной системе налогообложения;
- отменить "Нацкешбек".
Все из-за того, что условия программы не распространяются на малых и микропредпринимателей и отдают предпочтение торговым сетям.
Что известно о программе "Нацкешбек"?
Товары, участвующих в программе участвующих в программе "Национальный кэшбек", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.
Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет донатить 10% кэшбэка с покупок украинских товаров на благотворительность.
Открывая карту "Национальный кэшбэк", украинцы соглашаются на раскрытие банковской тайны и анализ платежных операций. Клиенты обязаны уведомлять банк об изменениях полномочий по распоряжению счетом, а счет нельзя использовать для предпринимательской деятельности.
Нацкэшбек в Украине может не начисляться из-за неподключенного кассового оборудования магазина, незарегистрированный товар, незарегистрированного продавца или технического сбоя.