Вже не Ілон Маск: хто претендує на звання найбагатшої людини у світі
- Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, збільшив свої статки до 364 мільярдів доларів, наблизившись до Ілона Маска, чий статок становить 384 мільярди доларів.
- Якщо зростання Еллісона продовжиться, це може стати найбільшим одноденним збільшенням, зафіксованим індексом мільярдерів Bloomberg.
Американський підприємець, співзасновник і найбільший акціонер Oracle Corp. Ларрі Еллісон поступово наближається до звання найбагатшої людини у світі. Наразі цей титул має Ілон Маск.
Хто може стати найбагатшою людиною у світі?
Зокрема статки Еллісона зросли на 70 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Це сталося після того, як Oracle Corp. після закриття ринку в Нью-Йорку оприлюднила квартальні результати, що перевершили очікування. Також компанія заявила про подальше зростання.
Це збільшення підняло загальний статок Ларрі Еллісон до 364 мільярдів доларів, що вже майже зрівнюється з Ілона Маском. Статок Маска становить 384 мільярди доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.
Якщо зростання Еллісона збережеться після початку торгів у середу, це стане найбільшим одноденним збільшенням, коли-небудь зафіксованим цим індексом,
– йдеться у матеріалі.
У тексті нагадали, що уперше Ілон Макс став найбагатшою людиною у світі у 2021 році. Але згодом поступився цим титулом засновнику Amazon.com Inc. Джеффу Безосу та голові LVMH Бернару Арно. Підприємець повернув звання минулого року й утримує його вже понад 300 днів.
Як Еллісон зміг майже наздогнати Маска?
Еллісон, співзасновник Oracle, який обіймає посаду голови ради директорів і технічного директора, має більшу частину своїх статків у акціях компанії з розробки програмного забезпечення для баз даних. Акції Oracle, які вже зросли на 45% від початку цього року, підскочили більш ніж на 26% під час позабіржових торгів. Тоді компанія повідомила про значне збільшення бронювань і надала амбітний прогноз щодо розвитку свого бізнесу хмарної інфраструктури. Це найбільший одноденний стрибок акцій компанії з 1999 року.
Зверніть увагу! Для порівняння, акції компанії Маска Tesla Inc. цього року впали на 14%.
Що відомо про статки Ілона Маска?
Ілон Маск не просто найбагатша людина у світі. Він також став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 300 мільярдів доларів.
Станом на червень 2025 року статки Маска оцінювали у 365 мільярдів доларів. Однак вони сягнули піку в 486,4 мільярда доларів 17 грудня, після обрання Трампа президентом США. Проте у квітні підприємець втратив 4,4 мільярда доларів.