Укр Рус
Бізнес Актуальні новини DevOps та інші IT-спеціалісти: хто заробляє найбільше в Україні
14 грудня, 20:21
4

DevOps та інші IT-спеціалісти: хто заробляє найбільше в Україні

Валерія Городинська
Основні тези
  • Серед IT-спеціалістів в Україні, DevOps-інженери мають одні з найвищих зарплат.
  • IT-професії, такі як DevOps/SRE та Data Science/ML/AI, залишаються одними з найвисокооплачуваних.

IT-сфера залишається лідером за рівнем зарплат в Україні. Найбільше заробляють, за даними грудня, айтішники, серед яких DevOps-інженери. Дані ринку показують, які IT-спеціальності цінуються фінансово найбільше.

Де найвища зарплата в Україні в грудні?

За останніми даними Держстатистики, середня заробітна плата становить 26 913 гривень, зокрема найвища з них зафіксована в Луганській області (30 675 гривень), Києві (40 738 гривень) та Дніпропетровській області (27 892 гривень), передає 24 Канал. 

Читайте також Запровадження ПДВ для ФОПів: коли справді можуть скасувати пільги та за яких обставин

Найвищі зарплати – у секторі інформації та телекомунікацій, зокрема ІТ-сфері – середня зарплата становить 65 047 гривень. 

Натомість за даними Work.ua, станом на грудень, середня зарплата в Україні склала 27 500 гривень, Це на 22% більше, ніж у грудні минулого року. 

А серед 5 найвищих заробітних плат традиційно професії у сфері IT, зокрема очолює список за середніми сумами – розробник .Net з 92,5 гривнями. Далі по списку йдуть:

  • Керівник відділу маркетингу – 80 000 гривень,
  • Розробник бекенду – 72 500 гривень,
  • Інженер з підготовки виробництва – 72 000 гривень,
  • Керівник відділу продажів – 70 000 гривень.

Яка професія в IT є одними із найвисокооплачуваніших?

До однієї з найвищих середньооприлюднених зарплат IT-професій на Work.ua, що відображає плату за фахівців з автоматизації розробки та інфраструктури, є професія DevOps-інженера. 

  • Середня зарплата такого спеціаліста за найбільшою кількістю вакансій по країні у грудні сягає діапазону від 56 тисяч до 74 тисяч гривень.  
  • Натомість понад 9% вакансій знаходяться в діапазоні зарплати від 128 тисяч гривень до 200 тисяч гривень.  
  • Натомість середня зарплата для спеціаліста з контролю якості (QA Engineer) становить 34 тисячі гривень за грудень. Найбільше вакансій пропонують діапазон зарплати від 28 тисяч гривень до 37 тисяч гривень. А один із найменших відсотків – від 82 тисяч гривень. 

Зауважте! DevOps/SRE та фахівці з Data Science/ML/AI лишаються одними з найвищооплачуваних спеціалізацій, із медіанними зарплатами, ще влітку писали DOU. Для досвідчених фахівців – приблизно 4 тисячі доларів. 

Яких спеціалістів найбільше потребує ринок праці?

  • Наразі роботодавці дедалі більше цінують фахівців, які можуть виконувати різні завдання одночасно, бо це підвищує гнучкість бізнесу в умовах змін. Відтак попит на кадри зосереджений у ключових для економіки галузях – медичні працівники (лікарі, медсестри, фармацевти), IT-спеціалісти, будівельники й інженери, а також логісти, аграрії, водії вантажівок та викладачі. 

  • Цікаво, штучний інтелект може змінити деякі професії, зокрема касирів, перекладачів чи операторів введення даних тощо. А закон щодо дозволу на виїзд чоловіків віком 18 – 22 років призвів до дефіциту молодої робочої сили – близько половина компаній відчуває нестачу кадрів через відтік цієї категорії.