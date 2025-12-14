DevOps та інші IT-спеціалісти: хто заробляє найбільше в Україні

IT-сфера залишається лідером за рівнем зарплат в Україні. Найбільше заробляють, за даними грудня, айтішники, серед яких DevOps-інженери. Дані ринку показують, які IT-спеціальності цінуються фінансово найбільше.

Де найвища зарплата в Україні в грудні?

За останніми даними Держстатистики, середня заробітна плата становить 26 913 гривень, зокрема найвища з них зафіксована в Луганській області (30 675 гривень), Києві (40 738 гривень) та Дніпропетровській області (27 892 гривень), передає 24 Канал.

Найвищі зарплати – у секторі інформації та телекомунікацій, зокрема ІТ-сфері – середня зарплата становить 65 047 гривень.

Натомість за даними Work.ua, станом на грудень, середня зарплата в Україні склала 27 500 гривень, Це на 22% більше, ніж у грудні минулого року.

А серед 5 найвищих заробітних плат традиційно професії у сфері IT, зокрема очолює список за середніми сумами – розробник .Net з 92,5 гривнями. Далі по списку йдуть:

Керівник відділу маркетингу – 80 000 гривень,

Розробник бекенду – 72 500 гривень,

Інженер з підготовки виробництва – 72 000 гривень,

Керівник відділу продажів – 70 000 гривень.

Яка професія в IT є одними із найвисокооплачуваніших?

До однієї з найвищих середньооприлюднених зарплат IT-професій на Work.ua, що відображає плату за фахівців з автоматизації розробки та інфраструктури, є професія DevOps-інженера.

Середня зарплата такого спеціаліста за найбільшою кількістю вакансій по країні у грудні сягає діапазону від 56 тисяч до 74 тисяч гривень.

Натомість понад 9% вакансій знаходяться в діапазоні зарплати від 128 тисяч гривень до 200 тисяч гривень.

Натомість середня зарплата для спеціаліста з контролю якості (QA Engineer) становить 34 тисячі гривень за грудень. Найбільше вакансій пропонують діапазон зарплати від 28 тисяч гривень до 37 тисяч гривень. А один із найменших відсотків – від 82 тисяч гривень.

Зауважте! DevOps/SRE та фахівці з Data Science/ML/AI лишаються одними з найвищооплачуваних спеціалізацій, із медіанними зарплатами, ще влітку писали DOU. Для досвідчених фахівців – приблизно 4 тисячі доларів.

Яких спеціалістів найбільше потребує ринок праці?