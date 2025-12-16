Ринок нелегальних сигарет в Україні росте: скільки грошей втрачає держбюджет
- У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні сягнула 17,8%, що призводить до річних втрат держбюджету в 26,5 мільярдів гривень.
- Найбільша частка нелегальних сигарет (53%) виробляється Винниківською тютюновою фабрикою, а основними каналами продажу залишаються кіоски і магазини (65%).
У жовтні в Україні зросла частка сигарет із підробленими акцизними марками. Через тіньовий ринок тютюнової продукції, а саме несплату податків та продаж, до бюджету України не надходять мільярди гривень.
Як зріс ринок нелегальних сигарет?
У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8%, переважно через різке збільшення контрафакту з підробленими акцизними марками, пише 24 Канал з посиланням на дослідження Kantar.
- За такого рівня нелегальної сигаретної продукції, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються в 26,5 мільярдів гривень;
- А обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5,5 мільярдів штук сигарет.
Протягом 2025 року в структурі контрафактної продукції зростала частка сигарет із підробленими акцизними марками і в середньому за рік становила 42%. Із них 37% були вироблені "Маршалл Файнест Тобакко" (Юнайтед Тобако) / VK Tobacco FZE, ще 5% – "Українським тютюновим виробництвом"
– зазначає Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar.
Понад половини нелегальної продукції (53%), яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою, це марки Сompliment (49%) і Lifa (5%).
42% – це торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", найпоширенішими серед яких є марки Marshall (27%), Urta (8%), Brut (3%).
До 70% нелегальної продукції розповсюджується в шести областях:
- Дніпропетровська – 25%;
- Одеська – 12%;
- Львівська – 9%;
- Харківська – 9%;
- Київ і Київська обл. – 8%;
- Хмельницька – 6%.
Розподіл обсягів нелегальної торгівлі між каналами продажу не змінився за 2025 рік: 65% нелегальної тютюнової продукції надходить на ринок через кіоски і магазини.
Що відомо про тіньові схеми українського бізнесу?
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.
Тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю.
Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.