Ринок нелегальних сигарет в Україні росте: скільки грошей втрачає держбюджет

У жовтні в Україні зросла частка сигарет із підробленими акцизними марками. Через тіньовий ринок тютюнової продукції, а саме несплату податків та продаж, до бюджету України не надходять мільярди гривень.

Як зріс ринок нелегальних сигарет?

У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8%, переважно через різке збільшення контрафакту з підробленими акцизними марками, пише 24 Канал з посиланням на дослідження Kantar.

За такого рівня нелегальної сигаретної продукції, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються в 26,5 мільярдів гривень;

А обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5,5 мільярдів штук сигарет.

Протягом 2025 року в структурі контрафактної продукції зростала частка сигарет із підробленими акцизними марками і в середньому за рік становила 42%. Із них 37% були вироблені "Маршалл Файнест Тобакко" (Юнайтед Тобако) / VK Tobacco FZE, ще 5% – "Українським тютюновим виробництвом"

– зазначає Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar.

Понад половини нелегальної продукції (53%), яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою, це марки Сompliment (49%) і Lifa (5%).

42% – це торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", найпоширенішими серед яких є марки Marshall (27%), Urta (8%), Brut (3%).

До 70% нелегальної продукції розповсюджується в шести областях:

Дніпропетровська – 25%;

Одеська – 12%;

Львівська – 9%;

Харківська – 9%;

Київ і Київська обл. – 8%;

Хмельницька – 6%.

Розподіл обсягів нелегальної торгівлі між каналами продажу не змінився за 2025 рік: 65% нелегальної тютюнової продукції надходить на ринок через кіоски і магазини.

Що відомо про тіньові схеми українського бізнесу?