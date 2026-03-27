Компанія Netflix змінює ціни: скільки доведеться витратити на підписку

Компанія Netflix підвищує ціни на всі види підписок. Вони подорожчають на 1–2 долари. Підвищення цін стосується як нових, так і чинних підписників.

Як зростуть ціни на Netflix?

Ціни зростуть починаючи з 26 березня, про що пише MacRumors.

Ціни зокрема будуть такими:

підписка із рекламою – 8,99 долара на місяць (замість 7,99 долара);

стандартний тариф – 19,99 долара на місяць (раніше 17,99 долара).

Водночас найдорожчий тариф Premium тепер коштує 26,99 долара на місяць (раніше його ціна становила 24,99 долара).

Зверніть увагу! Також на 1 долар зростає ціна за додавання додаткового користувача.

Нові користувачі вже бачитимуть оновлені ціни. Водночас для чинних підписників зміни запроваджуватимуться протягом наступних тижнів.

Їх повідомлятимуть за місяць до застосування нових тарифів,

– йдеться у матеріалі.

Як зазначає Morning Brew, ціна стандартної підписки компанії Netflix без реклами зросла з 7,99 долара у 2011 році до 19,99 долара у 2026 році. Тобто мова йде про збільшення на 150% за 15 років.

MacRumors наголошує, що у зв'язку з ціною 27 доларів на місяць тариф Premium від Netflix є найдорожчою окремою підпискою на стримінговий сервіс.

Важливо! Водночас жодних змін у підписках, крім ціни, немає.

