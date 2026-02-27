Netflix вийшов з гри: Paramount вдалося перехопити кіногіганта Warner Bros
- Paramount збільшив ціну на акції Warner Bros до 31 долара, що оцінило компанію в 108 мільярдів доларів.
- Netflix відмовився перевершити пропозицію Paramount, вважаючи її фінансово невигідною, і вийшов з угоди.
Paramount збільшив ціну на акції Warner Bros, а Netflix відмовився перевершити цю пропозицію. Через це стрімінговій платформі довелося вийти з угоди, а Paramount тепер має всі шанси отримати права на відомі кіношедеври.
Чому Netflix виходить з угоди?
Рада директорів WBD назвала пропозицію Paramount у 31 долар за акцію вигіднішою, пише Reuters.
Дивіться також Епопея триває: Warner Bros може поновити переговори з Paramount
Netflix оголосив, що не збільшуватиме пропозицію щодо викупу Warner Bros, тому залишив гру.
При тій ціні, яка потрібна для того, щоб зрівнятися з останньою пропозицією Paramount Skydance, ця угода перестає бути фінансово привабливою, тому ми відмовляємося конкурувати із заявкою Paramount Skydance,
– йдеться в заяві двох керівників Netflix Теда Сарандоса і Грега Пітерса.
За ціною 31 долар за акцію компанія Warner Bros оцінюється в 108 мільярдів доларів. Paramount також пропонувала виплатити 7 мільярдів доларів у разі зриву угоди.
До слова, конгломератом Paramount Skydance володіє сім'я Еллісон, близька до Дональда Трампа. У разі схвалення регуляторами Paramount отримає контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network та рядом спортивних сервісів.
Paramount має власний стрімінговий сервіс, хоча і менш популярний, ніж Netflix або HBO Max, також вона володіє брендами Nickelodeon, CBS і Comedy Central.
Угода вимагатиме схвалення не лише від регуляторів, лояльних Дональду Трампу. Так, генеральний прокурор штату Каліфорнія Роб Бонта вже заявив, що злиття Paramount і Warner Bros "не вирішено".
Ці два голлівудські титани не пройшли перевірку регуляторів – у каліфорнійському Департаменті юстиції є відкрите розслідування, і нашу перевірку ми проводитимемо ретельно,
– написав Бонта в соцмережах.
Що відомо про продаж Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.
5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.
Згодом кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина – побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.