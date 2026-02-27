Netflix вийшов з гри: Paramount вдалося перехопити кіногіганта Warner Bros

Paramount збільшив ціну на акції Warner Bros, а Netflix відмовився перевершити цю пропозицію. Через це стрімінговій платформі довелося вийти з угоди, а Paramount тепер має всі шанси отримати права на відомі кіношедеври.

Чому Netflix виходить з угоди?

Рада директорів WBD назвала пропозицію Paramount у 31 долар за акцію вигіднішою, пише Reuters.

Netflix оголосив, що не збільшуватиме пропозицію щодо викупу Warner Bros, тому залишив гру.

При тій ціні, яка потрібна для того, щоб зрівнятися з останньою пропозицією Paramount Skydance, ця угода перестає бути фінансово привабливою, тому ми відмовляємося конкурувати із заявкою Paramount Skydance,

– йдеться в заяві двох керівників Netflix Теда Сарандоса і Грега Пітерса.

За ціною 31 долар за акцію компанія Warner Bros оцінюється в 108 мільярдів доларів. Paramount також пропонувала виплатити 7 мільярдів доларів у разі зриву угоди.

До слова, конгломератом Paramount Skydance володіє сім'я Еллісон, близька до Дональда Трампа. У разі схвалення регуляторами Paramount отримає контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network та рядом спортивних сервісів.

Paramount має власний стрімінговий сервіс, хоча і менш популярний, ніж Netflix або HBO Max, також вона володіє брендами Nickelodeon, CBS і Comedy Central.

Угода вимагатиме схвалення не лише від регуляторів, лояльних Дональду Трампу. Так, генеральний прокурор штату Каліфорнія Роб Бонта вже заявив, що злиття Paramount і Warner Bros "не вирішено".

Ці два голлівудські титани не пройшли перевірку регуляторів – у каліфорнійському Департаменті юстиції є відкрите розслідування, і нашу перевірку ми проводитимемо ретельно,

– написав Бонта в соцмережах.

Що відомо про продаж Warner Bros?