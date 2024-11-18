Новий рекорд: німецький експорт перевалив за 10 мільярдів

Відомо, що німецькі компанії продали зброї у 2024 році на суму у майже 11 мільярдів євро. Такий суттєвий експорт пов'язують із обороною України проти боротьби з Росією.

Яка сума німецького експорту зброї припала на Україну

За даними Міністерства економіки Німеччини, від початку року по середину жовтня цьогоріч було видано понад 4 тисячі експортних ліцензій на зброю та військову техніку на суму у 10,9 мільярда євро, передає 24 Канал з посиланням на ntv.

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Водночас дві третини цьогорічної суми, а це 7,2 мільярда євро, припадає саме на військове озброєння.

Зверніть увагу! Лише 1,3 мільярда євро не вистачає до минулорічної рекордної суми Німеччини у 12,2 мільярда євро, з яких 4,4 мільярда припали на поставки озброєнь в Україну.

Таким чином такий ріст продажу озброєння пов'язують з експортом в Україну для оборонної боротьби з Росією, адже у першій половині цього року для України було схвалено військове обладнання на суму 4,9 мільярда євро.

Крім того, вперше за останні роки Німеччина на початку жовтня схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.