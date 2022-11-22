Нова пошта відновила доставку в Херсон, але за певними правилами
Джерело:Нова пошта
Поштовий оператор Нова пошта повідомила своїх клієнтів про відновлення роботи відділень у Херсоні. У вівторок, 22 листопада, компанія призупинила роботу через артилерійський обстріл.
Нова пошта відновила роботу в Херсоні
У коментарях під дописом від 20 листопада поштовий оператор повідомив одну з клієнток, що наразі Нова пошта була вимушена призупинити роботу у Херсоні. Проте вже 22 листопада компанія відновила роботу своїх відділень.
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Оператор повідомляв, що всі посилки зберігаються у Миколаєві у відділенні №1.
Які правила діятимуть
Як зазначають у пресслужбі відомства, відділення Нової пошти в Херсоні зачинили раніше робочого графіку через артилерійський обстріл. Але запевняють, що це вже відпрацьована практика, яку компанія запровадила у своїх відділеннях у всіх містах, що перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій, як-от в Харкові та Херсоні.
Відділення не працюють під час повітряної тривоги та загрозі артилерійського обстрілу. Персонал та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. У пресслужбі наголошують, що це вимушена дія для безпеки життя співробітників та клієнтів.
Масовані обстріли Херсонщини: що відомо
- Російські окупанти продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. 22 листопада через удари окупантів з артилерії загинули двоє людей, ще семеро – зазнали поранень.
- 21 листопада окупанти також обстрілювали Херсон. Тоді вони влучили у багатоквартирний житловий будинок.
- 20 листопада загарбники поцілили в житлові будинки мікрорайону "Острів". Також від обстрілів постраждав центр міста.
- А 19 листопада окупанти обстріляли чергу людей, які стояли за гуманітарною допомогою на Херсонщині. Поранень зазнали кілька людей.