Нова пошта відновила доставку в Херсон, але за певними правилами

Поштовий оператор Нова пошта повідомила своїх клієнтів про відновлення роботи відділень у Херсоні. У вівторок, 22 листопада, компанія призупинила роботу через артилерійський обстріл.

Нова пошта відновила роботу в Херсоні

У коментарях під дописом від 20 листопада поштовий оператор повідомив одну з клієнток, що наразі Нова пошта була вимушена призупинити роботу у Херсоні. Проте вже 22 листопада компанія відновила роботу своїх відділень.

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Оператор повідомляв, що всі посилки зберігаються у Миколаєві у відділенні №1.

Нова пошта припинила роботу в Херсоні / Скриншот з фейсбуку поштового оператора

Які правила діятимуть

11 листопада Нова пошта та Укрпошта креативно анонсували відновлення роботи в Херсон, використавши логотипи власні логотипи. Як це було, дивіться тут.

Як зазначають у пресслужбі відомства, відділення Нової пошти в Херсоні зачинили раніше робочого графіку через артилерійський обстріл. Але запевняють, що це вже відпрацьована практика, яку компанія запровадила у своїх відділеннях у всіх містах, що перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій, як-от в Харкові та Херсоні.

Відділення не працюють під час повітряної тривоги та загрозі артилерійського обстрілу. Персонал та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. У пресслужбі наголошують, що це вимушена дія для безпеки життя співробітників та клієнтів.

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