Нова пошта відновила доставку в Херсон, але за певними правилами

22 листопада 2022 , 23:05
Читать новость на русском

Джерело:

Нова пошта

Поштовий оператор Нова пошта повідомила своїх клієнтів про відновлення роботи відділень у Херсоні. У вівторок, 22 листопада, компанія призупинила роботу через артилерійський обстріл.

Нова пошта відновила роботу в Херсоні

У коментарях під дописом від 20 листопада поштовий оператор повідомив одну з клієнток, що наразі Нова пошта була вимушена призупинити роботу у Херсоні. Проте вже 22 листопада компанія відновила роботу своїх відділень.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Оператор повідомляв, що всі посилки зберігаються у Миколаєві у відділенні №1.

Нова пошта припинила роботу в Херсоні / Скриншот з фейсбуку поштового оператора

Нагадаємо! 11 листопада Нова пошта та Укрпошта креативно анонсували відновлення роботи в Херсон, використавши логотипи власні логотипи. Як це було, дивіться тут. 

Які правила діятимуть 

Як зазначають у пресслужбі відомства, відділення Нової пошти в Херсоні зачинили раніше робочого графіку через артилерійський обстріл. Але запевняють, що це вже відпрацьована практика, яку компанія запровадила у своїх відділеннях у всіх містах, що перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій, як-от в Харкові та Херсоні.

Відділення не працюють під час повітряної тривоги та загрозі артилерійського обстрілу. Персонал та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. У пресслужбі наголошують, що це вимушена дія для безпеки життя співробітників та клієнтів.

Масовані обстріли Херсонщини: що відомо

  • Російські окупанти продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. 22 листопада через удари окупантів з артилерії загинули двоє людей, ще семеро – зазнали поранень.
  • 21 листопада окупанти також обстрілювали Херсон. Тоді вони влучили у багатоквартирний житловий будинок.
  • 20 листопада загарбники поцілили в житлові будинки мікрорайону "Острів". Також від обстрілів постраждав центр міста.
  • А 19 листопада окупанти обстріляли чергу людей, які стояли за гуманітарною допомогою на Херсонщині. Поранень зазнали кілька людей.
Автор: Дар'я Вереньова