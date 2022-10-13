Не гаять час: "Нова пошта" відновила роботу у деокупованих населених пунктах Херсонщини

Українські поштові оператори продовжують з'являтися на звільнених територіях ледь не одразу після ЗСУ. Так, "Нова пошта" з 10 жовтня відновила роботу у декількох населених пунктах Херсонщини.

Йдеться, зокрема, про Високопілля, Велику Олександрівку та Архангельське. Наразі поштовий оператор працює там у форматі мобільних відділень.

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Як "Нова пошта" працює на деокупованій Херсонщині

За заявою компанії, мешканці Великої Олександрівки, Високопілля та Архангельського, а також наближених населених пунктів, зможуть отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кілограмів.

При цьому, готівка за оплату послуг наразі не приймається. Розрахуватися за доставку можна онлайн, за допомогою програми "Нової пошти". Водночас, графік роботи мобільних відділень оператора наразі такий:

Високопілля – з 14:30 до 15:30 на вулиці Визволителів;

Велика Олександрівка – з 11:00 до 12:00 на вулиці Братській;

Архангельське – з 13:00 до 14:00 на вулиці Тараса Шевченка.

Разом з тим, "Нова пошта" зазначає, що на деокупованих територіях іноді немає електроенергії та інтернет-зв'язку. Нагадаємо, що у вересні "Нова пошта" відкрилась у Чугуєві та Балаклії, ледь не одразу після деокупації населених пунктів Харківщини. Згодом мобільне відділення поштового оператора запрацювало в Ізюмі.