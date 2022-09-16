"Нова пошта" працює в Ізюмі
Поштовий оператор повідомив, що підключив свій Starlink та генератор, щоб мешканці міста Ізюм могли підзарядити телефони та мали доступ до інтернету. Відділення працюватиме щодня з 12 до 15 години та розташовується за адресою місто Ізюм, вулиця Київська.
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"Нова Пошта" вже працює в Ізюмі / Фото – "Нова Пошта"
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Поштові послуги
- Зараз в Ізюмі працює мобільне відділення та адресна доставка на прийом та отримання посилок до 30 кілограмів.
- Сплатити послуги з доставки на місці можна через мобільний додаток поштового оператора, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.
- Мобільне відділення наразі не приймає готівку.