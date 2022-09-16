"Нова пошта" працює в Ізюмі

Поштовий оператор повідомив, що підключив свій Starlink та генератор, щоб мешканці міста Ізюм могли підзарядити телефони та мали доступ до інтернету. Відділення працюватиме щодня з 12 до 15 години та розташовується за адресою місто Ізюм, вулиця Київська.

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"Нова Пошта" вже працює в Ізюмі / Фото – "Нова Пошта"

Нагадаємо, що "Нова пошта" вже працює у Балаклії та Чугуєві на Харківщині.

Детальніше Відкрились у Чугуєві та Балаклії: "Нова пошта" відновлює відділення на деокупованій Харківщині

Поштові послуги

Зараз в Ізюмі працює мобільне відділення та адресна доставка на прийом та отримання посилок до 30 кілограмів.

Сплатити послуги з доставки на місці можна через мобільний додаток поштового оператора, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

Мобільне відділення наразі не приймає готівку.

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