"Новая почта" работает в Изюме
Почтовый оператор сообщил, что подключил свой Starlink и генератор, чтобы жители Изюма могли подзарядить телефоны и имели доступ к интернету. Отделение будет работать ежедневно с 12 до 15 часов и размещается по адресу город Изюм, улица Киевская.
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"Новая Почта" уже работает в Изюме / Фото – "Новая Почта"
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Почтовые услуги
- В настоящее время в Изюме работает мобильное отделение и адресная доставка на прием и получение посылок до 30 килограммов.
- Оплатить услуги по доставке на месте можно через мобильное приложение почтового оператора, картой через POS-терминал или отправить посылку за счет получателя.
- Мобильное отделение пока не принимает наличные.