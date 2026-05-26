Купувати за кордоном стане дорожче: українцям радять готуватися до нових податків

Українці дедалі активніше замовляють товари через міжнародні маркетплейси, однак правила оподаткування таких покупок можуть суттєво змінитися. Йдеться про можливе запровадження нових податків на міжнародні посилки та посилення контролю за онлайн-покупками.

Як зараз оподатковуються посилки з Temu й AliExpress?

Від того, як швидко люди адаптуються до нових вимог, залежить, чи доведеться доплачувати податки та стикатися із затримками на митниці. Про це у коментарі 24 Каналу розповів адвокат Ігор Ясько.

Наразі в Україні для фізичних осіб діє пільга:

якщо вартість міжнародної посилки не перевищує 150 євро, покупець не платить ПДВ і мито;

податки нараховуються лише на суму перевищення.

Окремо існує ліміт у 45 євро для подарункових відправлень "від фізособи до фізособи". У такому випадку податки не стягуються, якщо посилка не має ознак комерційної партії і товар не був оплачений.

Що планують змінити?

У межах податкової реформи уряд пропонує повністю переглянути підхід до міжнародних посилок. Головна зміна – можливе скасування пільги на покупки до 150 євро. Фактично це означає, що:

ПДВ можуть почати нараховувати “з першого євро”; Міжнародні покупки стануть дорожчими; Податок можуть включати ще на етапі оформлення замовлення.

Ігор Ясько, керуючий партнер АО «Юридична компанія «WINNER» Платформи (маркетплейси) при цьому отримають роль податкових агентів: саме вони будуть відповідальними за правильне нарахування та перерахування ПДВ, а також за передачу інформації про операції українських покупців. Для подарункових посилок від родичів та друзів критичною стане межа в 45 євро – перевищення означатиме необхідність сплати податку, якщо не йдеться про чітко визначені винятки.

Що радять українцям?

Експерти рекомендують українцям уважніше ставитися до міжнародних замовлень і заздалегідь готуватися до можливих змін:

Стежити за вартістю замовлень і не орієнтуватися лише на старий поріг у 150 євро: він може втратити актуальність після змін. Зберігати інвойси, чеки та виписки з банку – вони будуть основним доказом вартості товару у випадку запитань митниці. Не занижувати вартість і не маскувати комерційні партії під "подарунки": це ризик донарахування податків, штрафів і затримки посилки. Закладати у вартість покупок можливий ПДВ та мито, особливо для дорожчої техніки, гаджетів і брендового одягу.

Які результати голосування за податок на міднародні посилки?