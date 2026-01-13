Закриття супермаркетів у Києві через генератори: що це означає для бізнесу та як впливає на ціни

Бізнес несе додаткові витрати на продовження роботи в умовах відключень світла, однак здебільшого супермаркети працюють. Водночас через додаткові витрати на освітлення й опалення торгових площ, а також зберігання продуктів, можливе зростання цін.

Чим обернуться відключення світла для споживачів та власників великих супермаркетів?

Для супермаркетів видатки на опалення в морози є більш суттєвими, ніж на освітлення. Однак зрештою їх закладуть у ціни для покупців. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли ми говоримо про великі супермаркети, вони мають генератори й переходять на них. Так, це трошки дорожче, але вони продовжують працювати, це раз. По-друге, всі їхні видатки, коли ми говоримо про наші з вами додаткові ймовірні втрати грошей, впираються в торговельну надбавку. Ми маємо розуміти, що це торговельна надбавка 15 – 20% максимум.

За словами експерта Олега Пендзина, нині суттєвим викликом для великих супермаркетів є потреба опалювати значні торговельні площі, особливо під час морозів.

Більше насправді витрачається навіть не стільки на освітлення, скільки на опалення. При дуже низьких температурах для того, щоб підтримати відповідну температуру в торговельних залах із високими стелями, різко збільшуються видатки на тепло. Тим більше велика кількість опалюється за рахунок електрики. Там не стоять батареї чи щось інше, там стоять ТЕНи, які працюють на електриці. Опалення є додатковим, достатньо серйозним джерелом видатків і втрат великих торгівельних мереж,

– зауважує експерт.

Довідково: ТЕН – це трубчастий електронагрівач, який перетворює електричну енергію на теплову.

Під час перебоїв з електропостачанням уваги потребує також питання збереження харчових продуктів, які потребують охолодження й заморожування. Олег Пендзин говорить, що ця проблема більш гостро стояла у 2023 році, коли супермаркети ще не мали генераторів для підтримання необхідних температур.

Є морозильники й холодильники, які мають бути постійно забезпечені електричною енергією для того, щоб вони не розморожувалися й не було достатньо великих втрат продукції. Це теж є небезпека. Хоча вони всі тією чи іншою мірою стоять на генераторах. У цьому році торговельні мережі вже нівелювали цю небезпеку, зараз вони вже трошки навчені до деякої міри. Хоча безперечно, це є додаткові видатки, які потім зрештою лягають на наші з вами плечі,

– резюмує економіст.

Зверніть увагу! Українські бізнеси втрачають через генератори більше грошей, адже вироблений таким чином кіловат електроенергії переважно дорожчий, ніж у комерційному тарифі. Йдеться про 10 – 30% від суми операційних витрат. Однак цей показник насамперед залежить від типу товарів, якими торгує підприємець.

Чому генератори можуть виходити з ладу під час морозів?

Днями в мережі поширювали інформацію про масові закриття супермаркетів у Києві та області через відключення світла та перевантаження генераторів.

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк, проблеми з експлуатацією дизельних генераторів можуть виникати через паливо або нестачу догляду.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Швидше за все, й комунальні підприємства, й комерційні підприємства, закуповували дизель у резерві, й цей дизель, швидше за все, був літній, і він просто банально запарафінився й треба з ним щось зробити. Тому що це був не зимовий дизель, що через це є проблеми з цими генераторами. Інших проблем, у принципі, виникати не повинно.

Експерт говорить, що в разі наявності нормального моторесурсу та регулярного обслуговування, як-от заміни мастила, проблем із роботою генератора не має виникати.

Чи відповідає дійсності інформація про закриття супермаркетів у Києві через проблеми з генераторами?

Представники великих мереж супермаркетів спростували інформацію про масові закриття магазинів через відключення світла й перевантаження генераторів.

У коментарі 24 Каналу пресслужба "Аврори" повідомляла, що магазини мережі працюють у штатному режимі, а дані про їхнє масове закриття не відповідають дійсності. Водночас у компанії зазначили, що тимчасові припинення роботи окремих торгових точок можуть статися, якщо генератор або інше джерело живлення вийшло з ладу.

Пресслужба "АТБ" повідомила 24 Каналу, що повідомлення в мережі про масові закриття супермаркетів є фейком, а торгівля триває у штатному режимі. Відомо, що всі магазини забезпечені дизельними генераторами.

У "Сільпо" повідомили про тимчасові закриття окремих супермаркетів у зв'язку з виходом із ладу обладнання, що стаються через низьку температуру та часткові блекаути.

Водночас мережа "NOVUS" оприлюднила допис, де повідомила про скрутне становище через перебої з електропостачанням, через яке деякі магазини можуть тимчасово не працювати.

Також чутки про масове закриття супермаркетів у Києві спростував Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.