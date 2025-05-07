WhatsApp переміг шпигунів: NSO Group має сплатити 167 мільйонів доларів за атаку

Суд у США постановив, що ізраїльська компанія NSO Group, відома своїм шпигунським ПЗ, має сплатити понад 167 мільйонів доларів компанії WhatsApp за злам користувачів у 2019 році.

NSO Group визнали винними

Тоді через вразливість у функції аудіодзвінків зловмисники отримали доступ до близько 1400 облікових записів WhatsApp, використовуючи шпигунське ПЗ Pegasus, яке розробила NSO Group, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також TikTok отримав рекордний штраф за витік даних до Китаю

Суд визнав компанію винною у порушенні американського законодавства про хакерство та умов використання сервісу WhatsApp. Внаслідок цього справу передали присяжним, також визначили обсяг відшкодувань.

Суми відшкодувань:

167,25 мільйонів доларів – штрафні санкції

444 тисячі доларів – компенсація витрат WhatsApp на посилення безпеки після атаки.

Унікальність справи

У компанії Meta, якій належить WhatsApp, рішення назвали історичним: це перша перемога над виробником незаконного шпигунського ПЗ.

У відповідь NSO Group заявила про намір оскаржити вердикт. Експерти ж вважають, що вирок завдає потужного іміджевого удару по всій індустрії "найманого" кіберстеження.