NSO Group визнали винними
Тоді через вразливість у функції аудіодзвінків зловмисники отримали доступ до близько 1400 облікових записів WhatsApp, використовуючи шпигунське ПЗ Pegasus, яке розробила NSO Group, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
Дивіться також TikTok отримав рекордний штраф за витік даних до Китаю
Суд визнав компанію винною у порушенні американського законодавства про хакерство та умов використання сервісу WhatsApp. Внаслідок цього справу передали присяжним, також визначили обсяг відшкодувань.
Суми відшкодувань:
- 167,25 мільйонів доларів – штрафні санкції
- 444 тисячі доларів – компенсація витрат WhatsApp на посилення безпеки після атаки.
Унікальність справи
У компанії Meta, якій належить WhatsApp, рішення назвали історичним: це перша перемога над виробником незаконного шпигунського ПЗ.
У відповідь NSO Group заявила про намір оскаржити вердикт. Експерти ж вважають, що вирок завдає потужного іміджевого удару по всій індустрії "найманого" кіберстеження.