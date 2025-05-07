NSO Group признали виновными

Тогда из-за уязвимости в функции аудиозвонков злоумышленники получили доступ к около 1400 учетных записей WhatsApp, используя шпионское ПО Pegasus, которое разработала NSO Group, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Суд признал компанию виновной в нарушении американского законодательства о хакерстве и условий использования сервиса WhatsApp. Вследствие этого дело передали присяжным, также определили объем возмещений.

Суммы возмещений:

167,25 миллионов долларов – штрафные санкции

444 тысячи долларов – компенсация расходов WhatsApp на усиление безопасности после атаки.

Уникальность дела

В компании Meta, которой принадлежит WhatsApp, решение назвали историческим: это первая победа над производителем незаконного шпионского ПО.

В ответ NSO Group заявила о намерении обжаловать вердикт. Эксперты же считают, что приговор наносит мощный имиджевый удар по всей индустрии "наемного" киберслежения.