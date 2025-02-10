Відключення світла повернули для бізнесу та підприємств: якими будуть обмеження сьогодні
- 10 лютого діятимуть обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу з 06:00 до 21:00.
- Причина обмежень – пошкодження енергооб'єктів через російські ракетні та дронові атаки.
Компанія "Укренерго" повідомила, що 10 лютого діятимуть обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу. Вони будуть застосовані з 06:00 до 21:00.
Чому ввели обмеження
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Укренерго". Водночас компанія попередила про відключення ще вчора ввечері.
Дивіться також Екстрені відключення світла в Україні: перелік областей
Причина обмежень – пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетних та дронових атак.
"Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше стабілізувати енергосистему", – зазначили в "Укренерго".
Зауважте. Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Ситуація в енергосистемі
Востаннє в Україні вводили аварійні відключення 7 лютого. Це було пов'язано із наслідками російських ракетно-дронових атак на об'єкти генерації та передачі електроенергії.
Водночас в Укренерго спростували інформацію, що похолодання може призвести до нових відключень електроенергії. Там пояснили, що зниження температури не має спричинити серйозних проблем.