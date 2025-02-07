6 лютого до України повернулися екстрені відключення світла. 7 лютого їх знову ввели у кількох регіонах, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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В яких областях – аварійні відключення

Станом на ранок п'ятниці екстрені відключення електроенергії діють в таких областях:

Донецькій

Дніпропетровській

Кіровоградській

Сумській

Полтавській

Харківській

Запорізькій

Черкаській (частково)

У компанії наголосили, що першогочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Зазначимо, що раніше в Укренерго спростували інформацію про можливі відключення електроенергії через прогнозоване похолодання, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Єдиною причиною вимушених відключень є руйнування енергетичної інфраструктури через атаки Росії.

Нещодавно міністр Галущенко заявив, що українська енергосистема зазнає частих обстрілів, в яких Росія використовує всі види зброї, крім ядерної. З 22 березня 2024 року відбулося 15 масованих атак, зокрема найбільші 26 серпня та 13 грудня 2024 року. У 2024 році противник використав близько 1,7 тисячі одиниць ракет та дронів, а також 950 — з 17 листопада.