Причиною стали наслідки російських атак. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Пояснення щодо ранкових відключень від Укренерго

Наслідки російських атак ракетами та безпілотниками на об'єкти генерації і передачі електроенергії в Укренерго назвали головною і фактично єдиною причиною аварійних відключень.

Енергетики додали, що першочергово, за можливості, відключаються промислові споживачі.

Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго). ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі,

– наголосили в Укренерго.

Там також нагадали, що у випадку аварійних відключень важливо споживати електроенергію ощадливо, коли вона є.

Нагадаємо, що Укренерго давало вказівку про введення аварійних відключень світла в Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

На решті території України графіки відключень не вводили.