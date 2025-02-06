Причиной стали последствия российских атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Объяснение относительно утренних отключений от Укрэнерго

Последствия российских атак ракетами и беспилотниками на объекты генерации и передачи электроэнергии в Укрэнерго назвали главной и фактически единственной причиной аварийных отключений.

Энергетики добавили, что в первую очередь, по возможности, отключаются промышленные потребители.

Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго). ГАВ отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме,

– отметили в Укрэнерго.

Там также напомнили, что в случае аварийных отключений важно потреблять электроэнергию экономно, когда она есть.

Напомним, что Укрэнерго давало указание о введении аварийных отключений света в Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.

На остальной территории Украины графики отключений не вводили.