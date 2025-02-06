Укрэнерго 6 февраля 2025 года дало указание о введении графиков отключений света сразу в нескольких регионах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно об этом

Ограничения по электроэнергии действуют в Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и Донецкой областях. Там вынуждены ввести аварийные отключения света. Пока не объясняли, с чем это связано.

Известно, что на Сумщине свет выключили по первой очереди. Относительно изменений сообщат дополнительно. Неизвестно, сколько продлятся ограничения.

На остальной территории Украины отключения света не действуют.

В Украине уже некоторое время не применяли графики почасовых отключений света. Ранее их вводили из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Враг постоянно целился по этим объектам, поэтому ситуация в энергосистеме была нестабильной и наблюдался дефицит мощностей. Ситуацию удалось выровнять за некоторое время.