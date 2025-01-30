Чи чекати українцям відключень світла

В Укренерго спростували інформацію про можливі відключення електроенергії через раніше прогнозоване синоптиками суттєве похолодання по всій Україні, передає 24 Канал. Як повідомили у компанії, наразі немає інформації щодо обмеження електропостачання.

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Як пояснили в Укренерго, прогнозований рівень зниження температури не має спричинити серйозних проблем або потреби в обмеженнях. Нині ситуація в енергосистемі України залишається стабільною, втім енергетики готуються до різних сценаріїв, зокрема і до різкого похолодання.

Важливо! Укренерго нагадує, що єдиною причиною вимушених відключень завжди було й залишається руйнування енергетичної інфраструктури через ракетно-дронові атаки Росії.

Чому всі почали говорити про відключення світла

До цього голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив про те, що найближчим часом в Україні може бути дефіцит в енергосистемі через зростання навантаження у звʼязку із похолоданням.

За його словами, якщо середньодобова температура знизиться до -10 градусів, то за таких умов дефіцит в енергосистемі під час пікових годин може досягти 4 гігаватів. Відповідно Водночас це може змусити диспетчерів запровадити стабілізаційні відключення.