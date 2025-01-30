Ждать ли украинцам отключений света

В Укрэнерго опровергли информацию о возможных отключениях электроэнергии из-за ранее прогнозируемого синоптиками существенного похолодания по всей Украине, передает 24 Канал. Как сообщили в компании, пока нет информации об ограничении электроснабжения.

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Как пояснили в Укрэнерго, прогнозируемый уровень снижения температуры не должен вызвать серьезных проблем или потребности в ограничениях. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, впрочем энергетики готовятся к различным сценариям, в том числе и к резкому похолоданию.

Важно! Укрэнерго напоминает, что единственной причиной вынужденных отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры из-за ракетно-дронных атак России.

Почему все начали говорить об отключении света

До этого председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о том, что в ближайшее время в Украине может быть дефицит в энергосистеме из-за роста нагрузки в связи с похолоданием.

По его словам, если среднесуточная температура снизится до -10 градусов, то при таких условиях дефицит в энергосистеме во время пиковых часов может достичь 4 гигаватт. Соответственно в то же время это может заставить диспетчеров ввести стабилизационные отключения.