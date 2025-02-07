6 февраля в Украину вернулись экстренные отключения света. 7 февраля их снова ввели в нескольких регионах, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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В каких областях – аварийные отключения

По состоянию на утро пятницы экстренные отключения электроэнергии действуют в таких областях:

Донецкой

Днепропетровской

Кировоградской

Сумской

Полтавской

Харьковской

Запорожской

Черкасской (частично)

В компании отметили, что в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

Отметим, что ранее в Укрэнерго опровергли информацию о возможных отключениях электроэнергии из-за прогнозируемого похолодания, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Единственной причиной вынужденных отключений является разрушение энергетической инфраструктуры из-за атак России.

Недавно министр Галущенко заявил, что украинская энергосистема подвергается частым обстрелам, в которых Россия использует все виды оружия, кроме ядерного. С 22 марта 2024 года произошло 15 массированных атак, в частности крупнейшие 26 августа и 13 декабря 2024 года. В 2024 году противник использовал около 1,7 тысячи единиц ракет и дронов, а также 950 – с 17 ноября.