Почему ввели ограничения
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго". В то же время компания предупредила об отключении еще вчера вечером.
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Причина ограничений – повреждения энергообъектов вследствие российских ракетных и дроновых атак.
"Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергосистему", – отметили в "Укрэнерго".
Заметьте. Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
Ситуация в энергосистеме
Последний раз в Украине вводили аварийные отключения 7 февраля. Это было связано с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
В то же время в Укрэнерго опровергли информацию, что похолодание может привести к новым отключениям электроэнергии. Там объяснили, что снижение температуры не должно вызвать серьезных проблем.