Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Какими будут ограничения в свете для украинцев 10 февраля
В Укрэнерго объяснили, что ограничения мощности для бизнеса и промышленности будут применяться с 06:00 до 21:00.
Причиной этого является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,
– отметили в компании.
В то же время там отметили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.