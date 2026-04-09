Згоріли посилки на 300 тисяч гривень: Росія знищила відділення "Нової пошти" на Запоріжжі

Уночі 9 квітня російський дрон повністю зруйнував відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, що на Запоріжжі. Згоріла понад сотня посилок, тому клієнтам маюьт відшкодувати близько 300 тисяч гривень.

Що відомо про обстріл "Нової пошти" на Запоріжжі 9 квітня?

Відділення атакував дрон "Герань-2", повідомили в "Новій пошті".

Обійшлося без постраждалих серед працівників, адже вночі відділення не працювало і було зачинене. Проте понад 150 посилок знищені вогнем.

Компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї відправлення знаходилися у цьому відділенні. За попередніми оцінками, загальна сума компенсацій становитиме близько 300 тисяч гривень.

Невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб ми й надалі могли надавати послуги швидкої доставки,

– пишуть у "Новій пошті".

Росія завдала смертельного удару по Запоріжжю: що відомо?

Російська армія протягом ночі 9 квітня завдала низки ударів по Запорізькій області, застосувавши ударні безпілотники, керовані авіабомби та ракети. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження.

Також постраждало цивільне населення. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни завдали щонайменше 8 ударів по регіону. У селищі Балабине пошкоджені приватні будинки. Загалом загинула одна людина, ще чотири особи зазнали поранень через атаку.

Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району. Через атаку у Балабиному зруйновані кілька приватних будинків,

– написав він.

Скільки коштів втратила "Нова пошта" після атак Росії?

На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.

Більшу частину з них ми відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві,

– зазначають в компанії.

За останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.

В "Новій пошті" наголошують, що збитки від російських атак сягнули значних масштабів: