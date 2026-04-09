Згоріли посилки на 300 тисяч гривень: Росія знищила відділення "Нової пошти" на Запоріжжі
- Російський дрон зруйнував відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, знищивши понад 150 посилок.
- Компанія компенсує клієнтам збитки на суму близько 300 тисяч гривень і планує встановити мобільне відділення.
Уночі 9 квітня російський дрон повністю зруйнував відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, що на Запоріжжі. Згоріла понад сотня посилок, тому клієнтам маюьт відшкодувати близько 300 тисяч гривень.
Що відомо про обстріл "Нової пошти" на Запоріжжі 9 квітня?
Відділення атакував дрон "Герань-2", повідомили в "Новій пошті".
Дивіться також Вночі Україну атакувала понад сотня БпЛА: скільки вдалось збити, де є влучання
Обійшлося без постраждалих серед працівників, адже вночі відділення не працювало і було зачинене. Проте понад 150 посилок знищені вогнем.
Компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї відправлення знаходилися у цьому відділенні. За попередніми оцінками, загальна сума компенсацій становитиме близько 300 тисяч гривень.
Невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб ми й надалі могли надавати послуги швидкої доставки,
– пишуть у "Новій пошті".
Росія завдала смертельного удару по Запоріжжю: що відомо?
Російська армія протягом ночі 9 квітня завдала низки ударів по Запорізькій області, застосувавши ударні безпілотники, керовані авіабомби та ракети. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження.
Також постраждало цивільне населення. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни завдали щонайменше 8 ударів по регіону. У селищі Балабине пошкоджені приватні будинки. Загалом загинула одна людина, ще чотири особи зазнали поранень через атаку.
Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району. Через атаку у Балабиному зруйновані кілька приватних будинків,
– написав він.
Скільки коштів втратила "Нова пошта" після атак Росії?
На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.
Більшу частину з них ми відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві,
– зазначають в компанії.
За останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.
В "Новій пошті" наголошують, що збитки від російських атак сягнули значних масштабів:
- Загалом внаслідок ударів Росії по Україні було знищено 138 тисяч посилок, а прямі збитки компанії перевищують 3 мільярдів гривень,
- Разом із цим, ми завжди компенсуємо клієнтам вартість пошкоджених чи знищених відправлень: за 9 місяців цього року сума компенсацій сягнула 37 мільйонів гривень, а з початку повномасштабної війни – 135 мільйонів гривень.