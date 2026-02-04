Бренд одягу H&M запустив онлайн-магазин в Україні
- H&M відкриває в Україні онлайн-магазин, де можна купувати жіночий, чоловічий та дитячий одяг.
- До запуску онлайн-магазину в Україні працювали лише 9 фізичних магазинів H&M.
Популярний магазин одягу H&M відкриває в Україні свій онлайн-магазин. Відтепер речі бренду можна купувати онлайн.
Про це компанія повідомила у своєму Facebook.
Що відомо про онлайн-магазин H&M?
Відомий бренд одягу H&M запускає онлайн-магазин в Україні. На ньому будуть доступні колеції для жінок, чоловіків та дітей.
До цього часу в Україні працювали лише фізичні магазини одягу H&M – 9 одиниць.
Довідка: H&M (Hennes & Mauritz) – це шведська багатонаціональна компанія роздрібної торгівлі одягом. Вона продає одяг, взуття, аксесуари та товари для дому для всієї родини.
Тим часом LC Waikiki хоче відкрити 10 магазинів в Україні
LC Waikiki планує відкрити 10 магазинів в Україні у 2026 році, зокрема в таких містах, як Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Біла Церква.
За три квартали 2025 року компанія, за даними YouControl, отримала виторг у 4 мільярди гривень – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.