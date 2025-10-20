  • Восени 2024 року ДПСУ отримала повні дані про всіх українських творців контенту на платформі OnlyFans. Пізніше, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке розпочало обшуки у моделей, що заробили найбільші суми.