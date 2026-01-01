Тепер усе буде простіше: уряд ухвалив важливе рішення для платників податків в Україні

Картка платника податків – це надважливий документ. Наразі він "ховається" під абревіатурою РНОКПП. Раніше його називали індивідуальний податковий номер – ІПН.

Як зміниться процес отримання Картки платника податків?

Уряд ухвалив постанову, яка змінює процес отримання РНОКПП. Тепер цей документ можна оформити через Дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Картка платника податків – один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання.

Скоро процес отримання цієї картки буде надзвичайно простим:

онлайн – через застосунок Дія (так, наприклад, можна оформити картку для дитини);

офлайн – в ЦНАПі.

Після того як Картку платників податків буде згенеровано, вона завжди зберігатиметься в смартфоні:

за потребою її можна буде поширити;

а також – роздрукувати.

Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ,

– каже міністр.

Потрібно розуміти, що реєстраційні номери, які надаються фізичним особам, зберігаються протягом всього життя. Це правило діє для резидентів та нерезидентів, повідомляє ДПС.

Що ще важливо знати про Картку платників податків?